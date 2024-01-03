Париж, 3 января, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Военные успехи России, достижения в экономике, обретение новых союзников, обход санкций и международной изоляции — всё это позволяет назвать 2023 год «годом Путина». Об этом написала французская газета Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению автора издания Анри Верне, предстоящие выборы президента РФ весной 2024 года могут стать для нынешнего лидера Владимира Путина простой формальностью.

«2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне», — признал французский журналист.

Как сообщало ИА Регнум, более 500 тыс. граждан поставили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Российской Федерации, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом 30 декабря сообщила пресс-секретарь его предвыборного штаба Александра Суворова.

Хотя Россия находится в состоянии вооружённого конфликта, основные показатели её жизнеспособности выросли. Об этом Путин заявил 1 января.

Россия выполняет в полном объёме все социальные обязательства перед гражданами.

В новогоднем обращении к народу президент заявил, что России предстоит двигаться вперёд и созидать будущее.