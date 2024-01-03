Вашингтон, 3 января, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск считает, что из-за низкой рождаемости человечеству грозит демографический коллапс. Об этом он написал в соцсети Х.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — прокомментировал Маск сообщение пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в ряде стран.

По мнению Маска, решение данной проблемы требует немедленного внимания. Снижение уровня рождаемости может привести к нестабильности экономики, окружающей среды и ресурсов, к усилению конкуренции на рынке труда, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года предприниматель-миллиардер Илон Маск заявил, что США ждёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось, уверен он. По словам Маска, Япония является опережающим индикатором.

По прогнозу Маска, 2024 год будет ещё более безумным, чем предыдущие четыре года.