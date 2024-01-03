Белград, 3 января, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Повторное голосование на парламентских выборах завершилось на восьми избирательных участках в пяти муниципалитетах Сербии, сообщило 2 января агентство «Танюг».

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Сербии

Повторное голосование было организовано 2 января на двух участках в посёлке Бачки-Петровац, трёх — в Бела-Паланке, по одному — в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави. Всего было напечатано 5352 бюллетеня.

Решение о повторном голосовании 30 декабря 2023 года приняла Республиканская избирательная комиссия из-за жалоб и технических проблем на прошедших парламентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент) и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики, в результате которых правящая коалиция СПП (Сербская прогрессивная партия) президента страны Александра Вучича одержала победу.

Уже на следующий день оппозиция, включая прозападную коалицию «Сербия против насилия», стала проводить протестные акции. Они пытались штурмом взять столичную администрацию, напали на ряд государственных деятелей. В здание администрации толпа бросала камни и пивные банки, била палками стёкла в окнах. Полиция за несколько минут разогнала митингующих, выставив оцепление. В результате протестных акций пострадали несколько правоохранителей, 35 участников были задержаны.