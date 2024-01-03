Москва, 3 января, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2024 году. Из них в России можно будет наблюдать только лунные, и то не на всей территории страны. Об этом «РИА Новости» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лунное затмение

Полное затмение Солнца 8 апреля будет заметно на западе Европы, в Северной Америке, в акватории Тихого и Атлантического океанов, в Арктике. В России его видно не будет.

2 октября кольцеобразное затмение Солнца будет видно с юга Чили, южной Аргентины, на территории Антарктиды, Северной и Южной Америк, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. И это затмение из России наблюдаться не будет.

Так, в Москве, солнечные затмения не будут видны ещё два года.

Лунные затмения пройдут 25 марта и 18 сентября. Мартовское видно будет только на Дальнем Востоке, при этом полного затмения Луны, когда она становится красной, не будет.

В сентябре затмение увидят жители западной Сибири и европейской части России.

Суперлуние наступит в 2024 году два раза. Оптически самую большую Луну года можно будет наблюдать 18 сентября и 17 октября.

Весеннее равноденствие произойдёт 20 марта, а летнее солнцестояние — 20 июня. Осеннее равноденствие наступит 22 сентября, а зимнее солнцестояние — 21 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, затмение Марса Луной жители планеты наблюдали 8 декабря 2022 года. Затмение совпало с полнолунием и противостоянием Красной планеты.

В мае жители России смогли увидеть полутеневое затмение Луны. Это явление они могли наблюдать почти со всей территории страны. Затмение было достаточно глубоким, но слабым по интенсивности.

В начале января астрономы сообщили о разгаре метеорного «дождя» из потока Квадрантиды. Однако увидеть падающие звёзды было трудно из-за приближавшегося полнолуния.