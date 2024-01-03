Буэнос-Айрес, 3 января, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Сотрудники аргентинской полиции задержали объявленную в международный розыск россиянку Людмилу Авдюхину по обвинению в мошенничестве, сообщила 2 января газета La Nacion.

KlausHausmann Задержание

По данным издания, 37-летняя женщина была арестована в районе Кабальито. Теперь она ожидает суда об экстрадиции. Утверждается, что россиянка прибыла в Аргентину 1 января 2023 года вместе с мужем, дочерью и свекровью. Женщина часто меняла место жительства с целью затруднить розыск.

В статье говорится, что россиянка на родине возглавляла компанию по недвижимости. Она разработала схему и присваивала средства клиентов. Общий ущерб от его мошеннических действий составил $2 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года россиянку Лейлу Гатагажеву экстрадировали в Россию с территории Ирака по обвинению в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

По данным российской полиции, Гатагажева приехала в Сирию в октябре 2016 года, где добровольно вступила в ряды террористической организации. Она помогала раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, готовила еду. Кроме того, россиянка на свои деньги обеспечивала их оружием. В международный розыск её объявили на основании запроса МВД по Ингушетии. В Ираке женщину задержали и в аэропорту Багдада передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.