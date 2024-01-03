США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS
Посол Бринк: США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS
Вашингтон, 3 января, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Украине независимо от США позволили самостоятельно принимать решения о дальности ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS, написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на американского посла Бриджит Бринк.
Согласно заявлению дипломата, командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью РСЗО HIMARS.
В ближайшее время, по словам Бринк, США передадут киевской армии снаряды для стрельбы из HIMARS.
Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря 2023 года в Минобороны РФ рассказали, что за сутки российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну установку РСЗО «Ольха».
Установки реактивных систем залпового огня поразили в районах населённых пунктов Селидово в Донецкой Народной Республике и Глубокое в Харьковской области. Также военные ликвидировали радиолокатор ЗРК С-300 около Санжейки в Одесской области, авиационную технику в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что по Украине только за пять дней было выпущено не менее 500 ракет и дронов.