Вашингтон, 3 января, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Украине независимо от США позволили самостоятельно принимать решения о дальности ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS, написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на американского посла Бриджит Бринк.

Mil.gov.ua Стрельба РСЗО HIMARS на Украине

Согласно заявлению дипломата, командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью РСЗО HIMARS.

В ближайшее время, по словам Бринк, США передадут киевской армии снаряды для стрельбы из HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря 2023 года в Минобороны РФ рассказали, что за сутки российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну установку РСЗО «Ольха».

Установки реактивных систем залпового огня поразили в районах населённых пунктов Селидово в Донецкой Народной Республике и Глубокое в Харьковской области. Также военные ликвидировали радиолокатор ЗРК С-300 около Санжейки в Одесской области, авиационную технику в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что по Украине только за пять дней было выпущено не менее 500 ракет и дронов.