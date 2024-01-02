В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала школа-интернат
Мэр Горловки: школа-интернат получила повреждения в результате обстрела ВСУ
Горловка, ДНР, 3 января, 2024, 02:28 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 3 января обстреляли школу-интернат в центральном районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждена школа-интернат № 9», — написал Приходько в своём Telegram-канале.
Образовательное учреждение расположено на улице Минина и Пожарского.
Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года в Горловке от обстрелов ВСУ пострадали автомобильно-дорожный институт и его общежитие, здание школы, общежитие училища и жилой дом.
Днём ранее, 28 декабря украинские боевики использовали десять снарядов ракетной системы залпового огня для удара по Горловке. Местные власти уточнили, что снаряды упали около автовокзала в центре города.