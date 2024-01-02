Санкт-Петербург, 3 января, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Капитан бразильского футбольного клуба «Флуминенсе» Нино в ближайшее время кардинально переменит спортивную карьеру — он намерен перейти в петербургский «Зенит». Об этом написал в своём Telegram-канале русско-бразильский журналист Фабио Алейшо.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит»

Переговоры находятся на завершающей стадии, отметил журналист. За 26-летнего защитника предлагается порядка 6 млн евро.

Марсилио Флоренсио Мота Фильо, известный как Нино, является чемпионом Олимпийских игр в Токио.

«Он игрок, который делает мало ошибок и хорошо выполняет штрафные удары и угловые благодаря своему росту 1 метр 88 см», — написал Алейшо.

Как сообщало ИА Регнум, защитник молодёжной сборной Бразилии по футболу и клуба «Сан-Паулу» Лукас Бералдо перешёл в «Пари Сен-Жермен».

Мадридский «Реал» может купить бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана в зимнее трансферное окно. «Реал» ищет не слишком дорогого защитника, который мог бы заменить травмированного Эдера Милитао, и рассматривает кандидатуру 20-летнего Ренана.