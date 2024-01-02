Киев, 3 января, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Военная авиация ВСУ не оказывает достойной поддержки сухопутным войскам в сражениях. Об этом заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным Бот на одной из встреч с сослуживцами.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На вопрос как часто пехота видит украинскую авиацию над полем боя, Бот признал, что «частенько», но без особых успехов.

«Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации», — сказал комбат, добавив, что ни самолёты, ни вертолёты пользы не несут.

Чтобы сгладить ситуацию, Бот пообещал лётчикам, что «их время придёт».

Как сообщало ИА Регнум, раненый российский военнослужащий ударом ноги отбросил боеприпас, сброшенный дроном ВСУ.

На кадрах видно, как трое российских военнослужащих лежат в окопе. Один из них, помахав рукой в камеру оператора украинского БПЛА, точным ударом ноги отбивает гранату, летящую в окоп. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.

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