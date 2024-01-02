Вашингтон, 3 января, 2024, 01:24 — ИА Регнум. К деэскалации и защите мирного населения после гибели людей в России и на Украине призвал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Его заявление опубликовала в соцсети Х пресс-служба Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права», — говорится в заявлении.

В УВКПЧ ООН добавили, что международным гуманитарным правом запрещены не избирательные нападения на гражданские объекты.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря в ходе заседания Совбеза ООН в связи с ракетными ударами по Белгороду помощник Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Халед Хиари призвал стороны конфликта прекратить обстрелы населённых пунктов и гражданских объектов.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления обвинил власти Украины, которые, по его словам, охвачены бессильной злобой и преследуют цель убить как можно больше русских людей. Он подчеркнул, что атака на Белгород вечером 30 декабря является неизбирательным и комбинированным актом терроризма. По мнению Небензи, реакция ООН на удар по Белгороду со стороны ВСУ является невнятной.

30 декабря 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили свыше 450 квартир и 12 частных домов.