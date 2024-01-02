Саратов, 3 января, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Мальчик четырёх лет доставлен в больницу Саратова после удара током около световой, новогодней уличной фигуры. О происшествии 2 января написала в своём Telegram-канале мэр города Лада Мокроусова.

Алексей Колчин ИА REGNUM У детей ледяные фигуры вызывают неподдельный интерес

«На территории Фрунзенского района четырехлетний мальчик получил электротравму вблизи световой уличной фигуры. Обстоятельства выясняют специалисты. Ребёнок находится под наблюдением специалистов», — сообщила Мокроусова и призвала соблюдать меры предосторожности.

Следователи в свою очередь также сообщили, что начали процессуальную проверку по факту получения ожогов 4-летним ребёнком. Установлено, что мальчик коснулся светящейся уличной инсталляции в момент фотографирования и получил термические ожоги.

Как сообщало ИА Регнум, в Саратовской области девятиклассник попал в реанимацию с ожогами после запуска фейерверка в новогоднюю ночь.

В Иркутске в одном из дворов на улице Маршала Конева группа отмечающих Новый год чуть не сожгла фейерверком чужую квартиру, отправив в больницу её хозяина.

Компания решила пострелять в небо из сигнальной ракетницы. Первые шесть зарядов ушли вверх, а седьмой внезапно изменил направление и влетел в окно четвёртого этажа соседнего дома, в результате чего в квартире были выбиты стёкла, повреждены холодильник, плита, пол и потолок в кухне.

32-летнего хозяина квартиры увезли в больницу со множественными осколочными ранениями.