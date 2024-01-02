Лондон, 3 января, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Три взрыва прогремели на контейнерном судне под флагом Мальты у йеменского порта Мокка, передало 2 января агентство Reuters со ссылкой на британскую компания Ambrey.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

«Контейнеровоз под мальтийским флагом сообщил о трёх взрывах по левой корме в 15 милях (24 километрах) к юго-западу от йеменского Мокко», — уточнили в агентстве.

По информации издания, капитан контейнеровоза запросил прибытие военного корабля. После происшествия находящееся неподалёку судно объявило, что увидело рядом небольшую лодку.

Британская компании заявила, что три ракеты по кораблю были выпущены со стороны йеменской провинции Таиз.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

30 декабря 2023 года в Красном море из контролируемых хуситами в Йемене районов были выпущены ракеты, которыми пытались атаковать контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий Дании.

После инцидента датская компания морских перевозок Maersk приостановила на неопределённый срок передвижение судов в Красном море. Когда это станет целесообразно, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды, заверили в компании.