Вашингтон, 3 января, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Американский актёр и продюсер Алек Болдуин восхитился россиянкой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой. Соответствующий комментарий он оставил под видео спортсменки в соцсетях.

Georges Biard Алек Болдуин

«Боже милостивый», — написал лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на «Оскар» и «Тони» в комментариях под видео на странице фигуристки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России).

На видеоролике Валиева катается в Москве на льду в Парке Горького.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Алек Болдуин оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены вроде Валиевой показывают красоту в исполнении одного человека.

Также в 2022 году среди прочих поклонников выразил восхищение 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой министр образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан. В монгольских СМИ Валиеву называли «ярким светом в темноте» и «победившей давление со стороны ненадёжных взрослых».