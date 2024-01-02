Белгород, 3 января, 2024, 00:33 — ИА Регнум. На Белгород продолжаются атаки ВСУ — вечером 2 января вновь прозвучала сирена воздушной тревоги, были слышны звуки взрывов. Власти предупредили о мерах безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Взрывы прогремели в 22:30 мск, в домах дрожали стёкла, у машин сработала сигнализация.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — предупредил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По информации Минобороны, киевские боевики за 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет «Ольха». Вечером было сбито девять ракет ВСУ.

Один человек погиб, 11 получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, в Харькове прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил 2 января украинский телеканал «Общественное».

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

2 января на Украине объявляли воздушную тревогу в семи контролируемых киевским режимом регионах. Сначала сирены были включены в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее об опасности с воздуха предупредили жителей Киева.

На Украине 2 января сообщали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. В этот день воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории длилась около трёх с половиной часов.

Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при обстреле Белгорода 30 декабря киевскими боевиками, похоронили на кладбище в селе Казацкое Яковлевского округа.