Бейрут, 3 января, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури погиб вместе с двумя командирами боевого крыла организации «Бригад Иззэддина аль-Кассама» в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута, говорится в официальном заявлении ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Трусливые убийства лидеров нашего народа внутри и за пределами Палестины, совершённые оккупационным режимом [Израилем], не смогут сломить волю и стойкость бойцов его доблестного сопротивления», — написали в Telegram-канале палестинского движения.

По информации телеканала Al-Aqsa, погибших командиров «Бригад Иззэддина аль-Кассама» звали Самир Эфенди и Аззам аль-Акра.

Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания в эфире телеканала Al Jazeera добавил, что среди погибших были также рядовые бойцы движения Махмуд Шахин, Мухаммед Башаш, Мухаммед ар-Райес и Ахмед Хамуд.

Как сообщало ИА Регнум, после взрыва в Ливане офиса ХАМАС, где погиб замглавы политбюро движения Салех аль-Арури и другие его соратники руководство радикальной палестинской организации решило прекратить любые переговоры по освобождению заложников. ХАМАС известил об этом посредников, в основном представителей Египта и Катара.

Израиль отказался от новой сделки по заложникам, предложенной палестинским движением ХАМАС 31 декабря 2023 года. Неназванный израильский чиновник сказал, что предложение ХАМАС заключалось в трёхэтапном процессе. В каждом из них предусматривалась пауза в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение заложников. Военный кабинет Израиля обсудил новое предложение ХАМАС и заявил 1 января катарским и египетским посредникам о необоснованности и неприемлемости предложения.