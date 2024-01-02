Белгород, 2 января, 2024, 23:49 — ИА Регнум. В Минобороны России сообщили, что 2 января была пресечена очередная атака киевских террористов на регионы РФ. Над Белгородской областью были уничтожены девять ракет ВСУ.

Mil.ru

2 января в 22:30 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ОТРК «Точка-У».

Силами ПВО были уничтожены над Белгородской областью две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде снова объявили ракетную опасность, сообщил 2 января в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Находящимся дома жителям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

2 января в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду погиб один человек, ещё пятеро пострадали. В течение дня в городе трижды сообщали о запуске сирены ракетной опасности. Первое предупреждение прозвучало около 12:00 мск. В Министерстве обороны уточнили, что были сбиты запущенные Украиной четыре ракеты РСЗО «Ольха».

Во второй раз сирена ракетной опасности была запущена около 13:15 мск. В это время дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено ещё пять ракет РСЗО «Ольха».

В третий система оповещения прозвучала около 14:25 мск. По информации Минобороны, силы ПВО сбили ещё восемь ракет РСЗО «Ольха».

Работа крупных торговых центров Белгорода будет приостановлена 3 и 4 января, сообщил 2 января мэр города Валентин Демидов.