Яковлевский городской округ, Белгородская область, 2 января, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при обстреле Белгорода 30 декабря киевскими боевиками, похоронили на кладбище в селе Казацкое Яковлевского округа. Об этим сообщили местные СМИ.

Кадр из видео

Супруги прожили вместе почти десять лет. Дмитрий был директором «Белводоканала», супруга — экономистом в этой же организации.

Прощались с погибшими во дворе дома родителей Надежды. На похороны пришли жители Казацкого. Всю семью похоронили в общей могиле. Маленького Германа похоронили в одном гробу с матерью.

Как сообщало ИА Регнум, центр Белгорода 30 декабря подвергся атаке со стороны Украины. Удар на себя приняла центральная площадь города, Соборная. Но пострадала не только она. Массированный ракетный удар ВСУ нанёс множество повреждений различным городским объектам. Пострадало множество зданий, среди которых универмаг «Белгород». На местах ударов возникли возгорания, горели и автомобили.

ВСУ атаковали центр Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды системы Vampire. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский лично отдал приказ нанести ракетный удар по Белгороду руководителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову.

Погибли 24 человека, 107 получили ранения, 25 пострадавших находятся тяжёлом состоянии.