Москва, 2 января, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Дипломатов из России никто изолировать не будет, мало того РФ имеет грандиозные планы активности на международной арене. Так 2 января отреагировала на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Она напомнила о пяти предложенных Кулебой шагах, которые должны сделать западные союзники ради «победы Украины».

«Карты, деньги, два ствола — всё как обычно. А пятым пунктом идёт требование «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях». Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, в мире устали от гнёта противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов.

С 1 января Россия приняла председательство в БРИКС, объединение приросло ещё пятью странами, добавила российский дипломат. Кроме активности в международном формате за рубежом на территории России пройдут крупнейшие мероприятия, в том числе Всемирный фестиваль молодёжи (1-7 марта), отметила Захарова.

По поводу двусторонних отношений Россия готова развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному сотрудничеству, заключила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Мария Захарова назвала мифом высказывания об изоляции России. Она отметила, что «изоляция» России — это информационная кампания, которую в очередной раз внедряют в умы.

Представитель французского МИД на брифинге 29 ноября отметила, что присутствие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании глав внешнеполитических ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в столице Северной Македонии не говорит об изменении отношения Запада к Москве. Мария Захарова ответила на это, что Россия и не была в изоляции, а пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству говорит о том, что Париж не изжил колониальные замашки.