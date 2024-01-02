Киев, 2 января, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Власти США развязали руки Киеву, разрешив без своего участия принимать решения о дальности ударов из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на американского посла Бриджит Бринк.

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«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала дипломат.

При этом пока нет информации о том, что США передадут киевской армии снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 км.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 2 января.

ВС РФ нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия большой дальности и БПЛА по украинским предприятиям, которые выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Цели находились в Киеве и его пригородах.

31 декабря ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Все цели были поражены.

Россия создаёт над территорией Украины мощную спутниковую группировку для перехвата западных ракетных комплексов ВСУ, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.