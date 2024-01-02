Белгород, 2 января, 2024, 22:58 — ИА Регнум. В Белгороде снова объявили ракетную опасность, сообщил 2 января в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Находящимся дома жителям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая).

Тем, кто находится на улице, стоит спуститься в укрытие либо другое безопасное место, посоветовал глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду погиб один человек, ещё пятеро пострадали. В течение дня в городе трижды сообщали о запуске сирены ракетной опасности. Первое предупреждение прозвучало около 12:00 мск. В Министерстве обороны уточнили, что были сбиты запущенные Украиной четыре ракеты РСЗО «Ольха».

Во второй раз сирена ракетной опасности была запущена около 13:15 мск. В это время дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено ещё пять ракет РСЗО «Ольха».

В третий раз система оповещения прозвучала около 14:25 мск. По информации Минобороны, силы ПВО сбили ещё восемь ракет РСЗО «Ольха».