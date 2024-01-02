Берлин, 2 января, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Киевская армия использует очень мало поставленных немцами танков Leopard-2 современной модификации A6. Это связано с тем, что их долго ремонтировать, а запчастей зачастую не хватает. Об этом сказал депутат Бундестага, член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в своём обращении к германским оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следует констатировать, что можно использовать лишь очень малое количество поставленных Украине танков», — цитирует письмо депутата агентство DPA.

Шефер считает, что основная проблема заключается в нехватке необходимых запчастей в созданном в Литве так называемом хабе по ремонту танков. Депутат был в составе делегации министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, которая в конце декабря посетила этот хаб.

Себастьян Шефер призвал концерны ФРГ как можно скорее улучшить ситуацию с поставками запчастей. При этом, по словам депутата, попытки военных ВСУ самостоятельно починить Leopard-2 часто приводят к ещё большим поломкам.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России уничтожили взвод украинских танков Leopard-2А6 на сватовском направлении, которые пытались атаковать российские позиции.

Украинские боевики готовились к атакам в районе населённого пункта Терны, однако группировка войск «Запад» уничтожила противника высокоточными ударами.

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия поставила на Украину 18 танков Leopard-2 и примерно половину из них вывели из строя. Генерал также признал, что на Западе недооценили Россию, не ожидали, что она нарастит производственные мощности, находясь под санкциями, а российская армия проявит стойкость на фронте.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 27 декабря опроверг миф об особой неуязвимости танков Leopard. Он рассказал, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» пробивают их с любой стороны.