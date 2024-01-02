Лондон, 2 января, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Китайская компания Alibaba Group столкнулась с кризисом на фоне реструктуризации и внутренней борьбы за власть. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Global Look Press

Alibaba в марте 2023 года объявила о планах разделить бизнес на шесть подразделений. Неразбериха постепенно усугублялась и в руководстве компании, сотрудники толком не могли понять свои обязанности.

Борьба обострялась между новым гендиректором Эдди Ву и бывшим главой концерна Дэниэлом Чжаном, который в сентябре всё-таки ушёл в отставку.

По данным издания, оказалось, что сотрудники выполняют одни и те же функции в различных подразделениях. Изначально планировалось создать отдельную платформу для корпоративного общения, однако команду разработчиков отключили от внутренней сети, что оставило её без доступа к коммуникациям Alibaba.

В конце декабря Эдди Юнмин Ву смог взять контроль над основным бизнесом. Не последнюю роль в этом сыграл и конкурент Alibaba по уровню рыночной капитализации — китайский PDD Holdings, который смог обогнать её. В результате Alibaba Group уступила звание самой дорогой компании Азии PDD Holdings, её акции за три года упали на 75%.

Авторы пишут, что Alibaba ищет выход из сложившейся ситуации и разрабатывает стратегию борьбы с конкурентами, однако при этом представители компании считают, что она «никогда не находилась в лучшем финансовом положении».

Как сообщало ИА Регнум, национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» Alibaba Group Holding Limited, владеющую крупнейшей платформой онлайн-коммерции AliExpress из-за продолжающегося сотрудничества с Россией.