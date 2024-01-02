Санкт-Петербург, 2 января, 2024, 22:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге признали виновными 40 человек в нарушении миграционного законодательства. По судебному решению им назначены административные штрафы и выдворение из России, сообщила 1 января пресс-служба районных судов города.

Иван Шилов ИА REGNUM

1 января районные суды Петербурга рассмотрели 31 протокол. Виновными в нарушении миграционного законодательства были признаны 27 человек. Им назначили штраф в размере 5000 или 7000 рублей, а также принудительный либо самостоятельный выезд за пределы России.

Кроме того, 2 января районными судами признаны виновными в нарушении миграционного законодательства ещё 13 человек. Судьи также назначили им штрафы и выдворение из России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в профилактических целях в полицию Санкт-Петербурга доставили около трёх тысяч иностранцев, из них более 600 человек нарушили миграционное законодательство. Более чем 100 нарушителям грозит выдворение за пределы РФ, уточнили в правоохранительных органах.

В конце декабря 2023 года сотрудники полиции и ФСБ задержали работников копировального центра в Калининском районе Санкт-Петербурга по обвинению в изготовлении фальшивых документов для мигрантов из стран ближнего зарубежья, чтобы они смогли стать на учёт. Выяснилось, что позже многие из них смогли встать на учёт в других районах города. При этом в правоохранительные органы нелегалы подавали пакет документов со схожим оформлением и идентичными ложными данными о себе.