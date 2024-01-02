Белгород, 2 января, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В результате трёх ракетных атак ВСУ на Белгород 2 января погиб один человек и получили ранения 11, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кадр из Телеграм — канала

«К большому горю, в Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Один из пострадавших получил осколочные ранения головы и рук в результате попадания снаряда в частный жилой дом. Пострадавшему была сделана операция, он находится под наблюдением врачей. У его жены и сына было зафиксировано шоковое состояние и контузия, после осмотра врачи отпустили их на амбулаторное лечение.

Еще шесть человек получили ранения в районе белгородского авторынка, отметил Гладков. Четыре человека были госпитализированы, двое из них (с контузией) позднее были отпущены на амбулаторное лечение, а ещё двое мужчин от госпитализации отказались.

Кроме того, ещё одна женщина получила рваную рану левой кисти. Ещё один осколок снаряда попал в автобус, пробил крышу и травмировал руку женщины. Она была доставлена в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую помощь, сообщил глава региона.

Кроме того, были зафиксированы разрушения в 53 частных домах, шести квартирах, семи хозяйственных постройках, 37 автомобилях и одном автобусе в Белгороде, а также в 14 частных домах, двух гаражах и семи автомобилях в Белгородском районе области, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в Белгороде трижды запускали сирену ракетной опасности. В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты.

1 января президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. Наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника, сказал глава государства. В Минобороны 31 декабря, 1 и 2 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов противника, украинские СМИ сообщали о десятках взрывов в Киеве, Харькове и других городах и регионах.

Ответ России на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.