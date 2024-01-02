Пенза, 2 января, 2024, 22:03 — ИА Регнум. После инцидента с остановкой колеса обозрения с шестью посетителями в микрорайоне «Город Спутник» близ Пензы организована доследственная проверка, сообщили 2 января в пресс-службе регионального управление СК РФ в своём Telegram-канале.

sledcom.ru

«Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние, по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будут исследованы и установлены причина остановки аттракциона, его техническое состояние, условия обслуживания и эксплуатации.

Чтобы снять отдыхающих с 35-метрового аттракциона, понадобилась лебёдка, рассказал в свою очередь губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале. По его словам, проведение операции было осложнено из-за сильного снегопада.

«Наши спасатели — профессионалы своего дела. Всё закончилось хорошо. Никакие трудности не смогут омрачить нам новогоднего настроения. Отдыхайте и берегите себя», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в Пензенской области остановилось колесо обозрения, на котором находились посетители. По первоначальной информации, на аттракционе высотой 35 метров были четыре человека. Позднее в МЧС информировали, что с колеса обозрения были спасены шесть человек.