Рим, 2 января, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году, пишет крупнейшая немецкая газета Bild.

OSCE Parliamentary Assembly

Преемником Шольца, по этим данным, может стать министр обороны Борис Писториус, который недавно возглавил рейтинг самых популярных политиков страны.

В свою очередь итальянское издание La Repubblica, ссылаясь на осведомлённые источники, в качестве причины возможной отставки Шольца называет скандал, который произошёл ещё в 2020 году и был связан с компанией Wirecard и её руководителем Яном Марсалеком. В то время именно Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, который «не заметил» крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времён Второй Мировой войны.

Авторы также отметили, что уровень поддержки партии Шольца в 2023 году снизился с 20% до 15%.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов. Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом. Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% опрошенных заявили, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, а компетентным его считают всего 24% респондентов.

В ноябре 2023 года обозреватели Financial Times написали, что правительство Германии не справилось с экономическим кризисом, а выстроенная Шольцем система рухнула, как карточный домик, из-за изъятия из бюджета 60 млрд евро.