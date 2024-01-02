Вашингтон, 2 января, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне проведения специальной военной операции России, причём не только в ударах с воздуха по наземным объектам, отметили в своей публикации 2 января обозреватели профильного американского журнала Military Watch Magazine.

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«Су-57 — единственный представитель своего поколения (истребителей. — Прим. ред), который был задействован в боевых действиях высокой интенсивности», — отметили авторы.

Истребители не только наносили удары с воздуха по наземным объектам, но также применялись для выведения из строя систем ПВО Украины и участвовали в воздушных боях, сказано в публикации.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей всех видов. У самолёта — сверхзвуковая крейсерская скорость полёта.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил о двукратном увеличении государственного оборонного заказа на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году. Многофункциональный истребитель сложен в изготовлении, однако корпорация справилась с поставленной задачей и на предстоящий год получила ещё больше работы, отметил Слюсарь.

Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (входит в корпорацию «Ростех») передал Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в конце декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Су-57 успешно прошли все необходимые заводские испытания, а наращивание производства стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки, отметил министр.