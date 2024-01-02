Нью-Йорк, США, 2 января, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Геологическая служба США 2 января зафиксировала небольшое землетрясение неподалёку от острова Рузвельта в Нью-Йорке. Ранее в СМИ появились сообщения о взрывах в этом районе.

Кадр из видео

По данным американских сейсмологов, которые приводит ТАСС, в 05:45 по местному времени (13:45 мск) в районе Куинс, расположенном близ острова, было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7, эпицентр располагался на глубине 5 км.

По данным пожарного управления Нью-Йорка, спустя восемь минут поступило обращение от местных жителей о серии взрывов и тряске в здании.

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Как передавало ИА Регнум, 2 января американские СМИ сообщали, что как минимум три взрыва прогремело в центре Нью-Йорка на острове Рузвельта. На месте происшествия работали пожарные, которые пытались определить источник взрывов. Сообщалось, что, по предварительным данным, ситуация могла возникнуть из-за локального землетрясения. На острове наблюдались перебои с подачей электроэнергии.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров, ссылаясь на источники из местных экстренных служб, ранее заявил, что вероятной причиной взрывов в Нью-Йорке могли стать неполадки в электросети города. По его словам, информация о пострадавших гражданах России не поступала.