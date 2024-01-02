Челябинск, 2 января, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Четвёртый подозреваемый в нападении на участников СВО в Челябинске объявлен в розыск, сообщила 2 января пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в своём Telegram-канале.

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«В ходе расследования установлена причастность к преступлению ещё одного местного жителя, который скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), возбуждено уголовное дело, оно передано для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел. Фигурантам предъявлено обвинение, в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СМИ сообщали о задержании четвёртого подозреваемого в нападении на участников спецоперации в Челябинске.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 января в Советском районе Челябинска пятеро нетрезвых граждан вели себя вызывающе и оскорбляли женщин, которые ждали такси. Женщины оказались жёнами ветеранов СВО, мужья вступились за них, после чего конфликт перешёл в драку.

Троих подозреваемых задержали 1 января. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.