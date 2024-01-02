Николаев, Украина, 2 января, 2024, 20:29 — ИА Регнум. В городе Снигирёвка Николаевской области на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило 2 января украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрыве в Снигирёвке Николаевской области», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины 2 января объявили воздушную тревогу в семи регионах, контролируемых киевским режимом. Так, сирены были включены в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на временно оккупированных ВСУ участках территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее сирены воздушной тревоги были включены и в Киеве.

Также 2 января украинские СМИ сообщали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. Воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории 2 января длилась около трёх с половиной часов.

Жители Киева ранее рассказали ИА Регнум, что значительная часть киевлян провели ночь с 1 на 2 января в бомбоубежищах, а вокруг «всё рвалось и ухало так, что стены дрожали и асфальт подпрыгивал». В ряде районов Киева и Харькова после взрывов вспыхнули пожары. В министерстве энергетики Украины сообщали, что после серии взрывов в Киеве без света остались более 250 тысяч человек.

В Минобороны РФ 2 января сообщили о нанесении в минувшие сутки группового удара высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА и по ремонту вооружения. Кроме того, удары наносились по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами. Все назначенные объекты были поражены.