Стокгольм, 2 января, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Сборная Чехии по хоккею 2 января обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче проходящего в Швеции молодёжного чемпионата мира.

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Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Канадские хоккеисты пропустили решающую третью шайбу за 11 секунд до окончания основного времени матча.

Сборная Канады является действующим чемпионом мира среди молодёжных команд. Канадцы остались без медалей молодёжного чемпионата мира впервые с 2019 года. В 2020–2023 годах они выиграли три турнира и ещё на одном заняли второе место.

Ранее в другом четвертьфинале сборная Финляндии со счетом 4:3 обыграла команду Словакии. Полуфиналы чемпионата состоятся 4 января.

Как сообщало ИА Регнум ранее, сборные России и Белоруссии не были включены в состав групп на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2024 года. Международная федерация хоккея приняла соответствующее решение в январе 2023 года, объяснив его проведением специальной военной операции России.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд должен был пройти в России. После введения международными спортивными организациями антироссийских санкций турнир был перенесён в Канаду.