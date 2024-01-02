Нью-Йорк, США, 2 января, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Вероятной причиной взрывов на острове Рузвельт в Нью-Йорке могли стать неполадки в электросети города. Об этом сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров, ссылаясь на источники из местных экстренных служб.

РИА Новости / Лариса Саенко

«Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время», — приводит слова Захарова агентство «РИА Новости».

По его словам, в случившемся нельзя исключать короткое замыкание или техногенное происшествие.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захаров заявил, что Генконсульство России не получало данных о пострадавших россиянах после взрыва в Нью-Йорке. Он также отметил, что генконсульство будет внимательно следить за обстановкой.

2 января как минимум три взрыва прогремело в центре Нью-Йорка на острове Рузвельта. На месте происшествия работают пожарные, которые пытаются определить источник взрывов. По предварительным данным, ситуация могла возникнуть из-за локального землетрясения.

Тем временем на острове Рузвельта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии взрывов.

Полиция ведёт расследование инцидента, информации о пострадавших нет.