Хартум, 2 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Суданские силы быстрого реагирования (СБР) начали подготовку к прекращению огня и открыты к переговорам с армией страны, сказано в опубликованной 2 января декларации СБР.

«Силы быстрого реагирования начали подготовку к немедленному прекращению враждебных действий без предварительных условий через прямые переговоры с суданскими вооружёнными силами», — цитирует текст декларации «РИА Новости».

Руководители СБР согласились освободить 451 гражданина, который ранее был взят в плен, и разрешили открыть в подконтрольных им районах страны коридоры для доставки гуманитарной помощи, отмечено также в документе.

СБР вместе с гражданскими объединениями Судана намерены создать национальный комитет по защите населения в районах страны, пострадавших от боевых действий, сказано также в декларации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в результате вооружённого конфликта в Судане, начавшегося весной 2023 года, уже в первые дни погибли более 600 человек, не менее 5000 человек получили ранения. Число внутренне перемещённых лиц оценивалось в семь миллионов человек.

В конце мая 2023 года противоборствующие стороны, армия и силы быстрого реагирования, согласились на гуманитарное перемирие, однако впоследствии столкновения возобновились. Часть сотрудников посольства России в Судане, а также граждане РФ, обратившиеся с соответствующим запросом, были эвакуированы из Судана.