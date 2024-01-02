Пенза, 2 января, 2024, 19:05 — ИА Регнум. С колеса обозрения в Пензенской области спасены шесть человек. Об этом 2 января сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео МЧС России

«Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Пензенской области остановилось колесо обозрения, на котором находились люди. Отмечалось, что на аттракционе высотой 35 метров были четыре человека.

В сентябре в парке Ставрополя шесть человек, включая ребёнка, оказались заблокированы в результате аварийной остановки аттракциона на высоте 35 метров. Их спустили вниз с помощью пожарной автолестницы.