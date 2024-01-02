Киев, 2 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) демонтировала две веб-камеры, с помощью которых можно было наблюдать за работой украинской системы ПВО в Киеве. Об этом украинское ведомство написало в Telegram-канале.

Konstantin Kokoshkin/Global look press

«Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января», — заявили в СБУ.

В службе добавили, что две веб-камеры были установлены на жилых зданиях для слежки за придомовой территорией. В ведомстве утверждают, что камеры якобы «были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице».

По данным украинской спецслужбы, с начала спецоперации «киберспециалисты СБУ» заблокировали работу около 10 тысяч камер.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ 2 января сообщали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. Воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории 2 января длилась около трёх с половиной часов. В ряде районов Киева и Харькова после взрывов вспыхнули пожары.

Telegram-канал «Военное дело» информировал, что одной из целей ударов стал подземный командный пункт в Киеве, в котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Пункт, по этим данным, был поражён, а заместитель главкома ВСУ погиб.

В Минобороны РФ в свою очередь 2 января сообщили, что в минувшие сутки был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА и по ремонту вооружения, в Киеве и его пригородах.

Кроме того, удары также наносились по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами. Все назначенные объекты были поражены.