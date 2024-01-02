Рамалла , 2 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС освободит взятых в плен граждан Израиля только на своих условиях, потому что именно палестинцы являются «хозяевами положения», заявил 2 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Majdi Fathi/Global Look Press

«Освобождение пленных врага произойдёт только на условиях сопротивления, потому что оно является хозяином места и времени в секторе Газа и во всей Палестине», — цитирует главу политбюро ХАМАС телеканал «Аль-Джазира».

Инициативы по обмену заложниками будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля, отметил он также. ХАМАС готов участвовать в формировании объединённого палестинского правительства в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, добавил Хания.

ХАМАС взял в заложники несколько десятков жителей Израиля, в том числе военнослужащих, во время нападения на Израиль 7 октября. Позднее состоялось несколько обменов — представителям ХАМАС были переданы граждане Палестины, находившиеся в израильских тюрьмах.

В декабре 2023 года представители Армии обороны Израиля сообщили об обнаружении в подземных туннелях ХАМАС в секторе Газа тел пяти пленных израильтян, в том числе троих офицеров. Они были доставлены в Израиль для погребения.

Дальнейшие переговоры по обмену заложниками не будут вестись до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию, заявили руководители ХАМАС в специальном обращении в середине декабря 2023 года. Власти Израиля, в свою очередь, ранее заявляли о намерении продолжать военную операцию до полного уничтожения ХАМАС.