Васильевка, Запорожская область, 2 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими военными из РСЗО «Град» Васильевки в Запорожской области один человек погиб, шестеро пострадали, сообщили 2 января оперативные службы региона.

Tsitsagi Nikita/Global look press

«Повреждено несколько частных домовладений», — сообщили журналистам в оперативных службах.

Как уточнил руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале, попадания пришлись по культурному объекту «Дача Попова».

«По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде, который 30 декабря подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, трижды в течение дня 2 января срабатывали сигналы ракетной опасности. Власти призывали жителей укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или спускаться в укрытия или иные безопасные места.

В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». В результате новой атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и автобус.

Один из выпущенных по городу снарядов не разорвался, его обезвредили взрывотехники Минобороны. Людей перед этим перевезли на безопасное расстояние.

Кроме того, 2 января Вооружённые силы Украины обстреляли Шебекино в Белгородской области. Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий, пострадавших нет.