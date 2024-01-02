Париж, 2 января, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Посольство Франции в Нигере закрыто и продолжит деятельность из Парижа. Об этом 2 января сообщил французский МИД на своём сайте.

Julien Mattia/Global look press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дипломатическое представительство продолжит работать из Парижа. При этом консульская деятельность будет осуществляться французскими консульствами в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа 2023 года новые власти Нигера потребовали от Сильвена Итте в течение 48 часов покинуть страну. Они объяснили своё решение действиями французских властей, противоречащими интересам африканской республики.

В свою очередь МИД Франции выпустил заявление, в котором говорится, что в Париже приняли к сведению эту просьбу. Однако в ведомстве отметили, что у военных, которые пришли к власти в Нигере, нет полномочий обращаться к послу с такой просьбой.

В сентябре власти Нигера запретили посещать посла Франции всем, кроме сотрудников французской дипломатической миссии. По этой причине в Ниамее автомобили с представителями ЕС и Испании не смогли проехать в посольство Франции для беседы с послом.

Кроме того, власти Нигера потребовали от Парижа вывести свои войска с территории республики.

Переворот в Нигере произошёл 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. В ходе переворота председатель CNSP Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода.