Берлин, 2 января, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В Германии количество членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выросло на 37% с конца 2022 года. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

IMAGO/Jacob Schršter/Global look press

В публикации говорится, что число новых членов в рядах партии составило 40 131 человек, что больше на 37% по сравнению с концом 2022 года, когда в парти насчитывалось 29 296 членов.

АдГ основали в феврале 2013 года. Партия выступает с правой повесткой. На выборах в бундестаг, проходивших в сентябре 2021 года, АдГ набрала 10,3% голосов и получила 67 мест в парламенте.

В июле стало известно, что рейтинги популярности Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер Олаф Шольц, и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) сравнялись и составили 19%.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря в Саксонии отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) признали правоэкстремистским. Отмечалось, что это третья федеральная земля, где в отношении партии принимается подобная мера. Сообщалось, что проводившаяся несколько лет юридическая экспертиза показала, будто партия «несомненно» преследует антиконституционные цели.

Уточнялось, что принятое решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия «подозревается в экстремизме», что считается более низкой угрозой.

В конце ноября правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов.

Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом. Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% опрошенных заявили, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, а компетентным его считают всего 24% респондентов.