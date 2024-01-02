Киев, 2 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Электроснабжение в Киеве полностью восстановлено, сообщили 2 января в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По состоянию на 16:00 (17:00 мск — Прим. ред.) в столице полностью восстановлено электроснабжение. Благодарим энергетиков за оперативную и эффективную работу», — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Ранее в министерстве энергетики Украины сообщали, что после серии взрывов в Киеве без света остались более 250 тысяч человек. Также десятки тысяч абонентов были отключены от снабжения в Киевской области.

Украинские СМИ 2 января сообщали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. Воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории 2 января длилась около трёх с половиной часов. В ряде районов Киева и Харькова после взрывов вспыхнули пожары.

Telegram-канал «Военное дело» информировал, что одной из целей ударов стал подземный командный пункт в Киеве, в котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Пункт, по этим данным, был поражён, а заместитель главкома ВСУ погиб,

В Минобороны РФ в свою очередь 2 января сообщили, что в минувшие сутки был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА и по ремонту вооружения, в Киеве и его пригородах.

Кроме того, удары также наносились по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами. Все назначенные объекты были поражены.