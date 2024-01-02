Пенза, 2 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Колесо обозрения, на котором находятся люди, остановилось в Пензенской области. Об этом сообщает 2 января пресс-центр МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На аттракционе высотой 35 метров находятся четыре человека. Спасатели выехали на место, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в парке Ставрополя шесть человек, включая ребёнка, оказались заблокированы в результате аварийной остановки аттракциона на высоте 35 метров. Их спустили вниз с помощью пожарной автолестницы.

В Челябинске шесть человек — члены одной семьи — застряли на колесе обозрения высотой 73 метра из-за его неисправности. Им пришлось около 40 минут находиться в нескольких десятках метров над землёй.