Париж, 2 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Украина потеряет ещё больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, сообщает французский телеканал TVL.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

В опубликованном на YouTube видео говорится, что идея главы киевского режима Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Россией и отказ рассматривать возможность переговоров вынудит Киев потерять гораздо больше, чем он мог бы, согласившись с условиями Москвы ранее.

В эфире журналисты также обратили внимание, что мужское население Украины резко сокращается из-за больших потерь на фронте, а Зеленский отменяет выборы и призывает продолжать боевые действия.

В то же время, отметил телеканал, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению, которое может начаться весной или летом 2024 года. По мнению авторов репортажа, это наступление может привести к тому, что Киеву придётся «поставить крест» на восточных областях, вернуться к Минским соглашениям и подчиниться другим требованиям Москвы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского 1 января заявил, что Москва хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее, но на своих условиях. Российский лидер констатировал, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. В целом спецоперация России на Украине проходит удовлетворительно, добавил он, указав, что ситуация в зоне проведения СВО меняется, противник сдувается.

Советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 30 декабря снова заверил, что Украина не собирается соглашаться на мирные переговоры с Россией, а планирует выдвигать ей ультиматум.

Украинский политолог Вадим Карасёв отмечал, что киевские власти и западные страны постепенно готовят население Украины к завершению вооружённого конфликта с Россией. Он считает, что Запад и Украина психологически уже якобы признали своё поражение. Кроме того, Карасёв предположил, что в настоящее время Киев прорабатывает политическую, дипломатическую и техническую стороны выхода из противостояния.

По словам политолога, противники России уже жалеют о том, что когда-то призывали биться с ней до победного конца. Он также предупредил, что такие призывы могут закончиться концом Украины.