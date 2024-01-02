Хабаровск, 2 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Амурский тигр, предположительно пострадавший при наезде автомобиля, лежал на трассе «Уссури» в Бикинском районе Хабаровского края. Специалисты увезли его в реабилитационный центр, сообщает 2 января пресс-служба Росприроднадзора.

Кадр из видео

Ранее водители заметили тигра, лежавшего прямо на асфальте между Бикином и Лермонтовкой. Несмотря на проезжавшие машины, животное не пыталось встать и уйти.

Скорее всего, тигр пострадал в результате ДТП. На место прибыли инспекторы ДПС и специалисты краевого Управления охотничьего хозяйства. Хищнику ввели снотворное, после чего на специальном транспорте увезли в центр реабилитации «Тигр».

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«После ветеринарного осмотра ему будет назначено необходимое лечение», — добавили в Росприроднадзоре.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в Бикинском районе отловили тигра, буквально терроризировавшего жителей села Лермонтовка. Охотники вышли на его след, настигли и усыпили специальными средствами.

В июле в Хабаровском крае погиб проходивший реабилитацию тигр по кличке Гектор. Он гастролировал в составе зоолунапарка и получил травмы, когда его попытались украсть. Хищника выходили в Челябинске, а затем переправили на Дальний Восток.