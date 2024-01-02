Киев, 2 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Киевской области полиции и комендатуре поставили задачу искать уклонистов на блокпостах, сообщает 2 января издание «Украинская правда» со ссылкой на ответ областного военкомата.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что им поставлена задача совместно проработать и внедрить дополнительные мероприятия на блокпостах, размещённых на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, «совершивших нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушивших правила воинского учета».

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. В рамках этого документа власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, авторы законопроекта предложили лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление различных документов.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что новый закон о мобилизации на Украине загоняет в угол украинских мужчин. По словам депутата, документ нелогичен и жесток, он направлен на месть тем, кто не хочет воевать.