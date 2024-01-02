Братислава, 2 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Условия по урегулированию военного конфликта на Украине будет диктовать российская сторона, а не ЕС или кто-то другой. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 2 января в эфире словацкого телеканала ta3.

Arno Mikkor

«Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация», — сказал премьер.

По мнению Фицо, попытка поставить Россию «на колени», предоставляя Киеву оружие и деньги, провалилась.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Фицо заявил, что даже если отправить на Украину все деньги и всё оружие мира, это не поможет Киеву победить в конфликте.

Россия никогда не потерпит военного поражения, более того, уже на рубеже 2023–2024 годов условия урегулирования конфликта на территории Украины начнёт диктовать Москва, добавил Фицо.

Кроме того, 21 декабря Фицо заявил, что большая часть помощи Украине оказывается на «чёрном рынке».

До этого премьер Словакии отметил, что антироссийские санкции не работают, но это табуированная тема в высших органах руководства Евросоюза. Фицо также заявил, что считает необходимым диалог с Москвой. По его словам, нельзя из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.