Кривой Рог, Украина, 2 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. На Украине прогремел взрыв в Кривом Роге. Об этом 2 января сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«О взрыве в Кривом Роге сообщают паблики», — говорится в публикации издания. Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве ночью 2 января на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. В нескольких районах Киева после взрывов пропало электричество. По словам Кличко, после взрывов в некоторых районах Киева вспыхнули пожары.

О взрывах сообщили также в Кировоградской области Украины в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград). Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины. Также сообщалось о взрывах в Харькове.

В Минобороны РФ проинформировали, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и пригородах. Удар был нанесён также и по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые были поставлены киевскому режиму западными странами.