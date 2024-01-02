Мадрид, 2 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб будет его последним местом работы. Об этом 2 января написала газета Mundo Deportivo.

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«Это моё последнее место работы. Я хочу быть тренером до 2026 года и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь. Всё будет зависеть от успеха, которого мы сможем добиться», — сказал Анчелотти.

29 декабря 64-летний Анчелотти подписал новое соглашение с «Реалом». Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год и вернулся в команду в 2021 году. Под его руководством «Реал» становился чемпионом Испании, дважды — победителем Испании, один раз — суперкубка страны, а также по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как сообщало ИА Регнум, 78-летний румынский тренер Мирча Луческу объявил о завершении карьеры. В 2020–2023 годах он возглавлял киевское «Динамо», а с 2004 по 2016-й — «Шахтёр». В 2016–2017 годах он работал в санкт-петербургском «Зените».