Саратов, 2 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В Саратове девушка, не подозревавшая о своей беременности, родила девочку в первый день нового года. Об этом сообщила областная клиническая больница в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Вчера в приёмное отделение областной клинической больницы поступила пациентка с жалобами на боли в животе. При дообследовании выявлен первый период первых срочных родов. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии уже было нельзя. При этом девушка категорически отрицала беременность», — сказано в сообщении.

В больнице добавили, что уже через три часа на свет появилась здоровая доношенная девочка. Ребёнка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, где специалисты стабилизировали её состояние и минимизировали риски развития осложнений.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Ростове-на-Дону молодая женщина узнала о своей беременности за час до родов. Всё произошло в полночь 12 сентября. В городскую больницу № 8 Ростова-на-Дону поступила пациентка с острыми болями в животе. Женщина считала, что у неё миома матки и асцит. Врачи после небольшого обследования сразу поняли, что женщина ошибается в своём диагнозе. Через час женщина родила малыша весом 3,5 кг.

Перед этим, в августе, женщина родила в самолёте, следовавшем из Парижа на Мартинику. 24 августа у пассажирки за час до приземления родился мальчик.

У женщины начались схватки, отошли воды. Два интерна и медсестра, оказавшиеся на борту, успешно помогли принять роды.