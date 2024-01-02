Ашхабад, 2 января, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Водка с наступлением нового года подорожала в среднем на 50% в Туркмении, сообщает 2 января «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

В Ашхабаде специализированные вино-водочные магазины, открывшиеся после праздника, предлагают водку по новым ценам. Популярный сорт водки «Арасса» («Чистая») стал стоить 61 манат (около $17) вместо 41 маната (более $11). Другой сорт водки под тем же названием «Арасса», ранее стоивший 35 манатов ($10), теперь стоит 55 манатов (более $15).

«Подорожание по другим сортам водки, производимым в стране, также составило около 50%», — говорится в сообщении.

Другие спиртные напитки, например, коньяки, пока продаются в туркменской столице по прежним ценам.

С 2019 года в Туркмении действует закон «О профилактике вредного воздействия алкоголя», направленный на ограничение потребления спиртных напитков и пропаганду здорового образа жизни. В стране запрещена продажа алкоголя в мелкорозничных магазинах и вагонах-ресторанах, с передвижных лотков. Не продают спиртное лицам младше 21 года.