Эр-Рияд, 2 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, сообщил 2 января государственный телеканал королевства Al Ekhbariya.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум ранее, в состав организации с 1 января вступили пять новых стран — помимо Саудовской Аравии, это Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Число участников БРИКС выросло до десяти.

Заявки на вступление в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана были одобрены лидерами стран объединения на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что БРИКС будет расширяться и дальше. При этом новое правительство Аргентины, пришедшее к власти в декабре 2023 года, отказалось от вступления в организацию.

Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. Президент Владимир Путин отметил, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.

Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты, отметил президент. Подключиться к БРИКС в том или ином виде готовы порядка 30 стран, заявил также Владимир Путин.

БРИКС фактически стала точкой сборки многополярного мира, отметил ранее в своей публикации обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. Все дружественные России страны, а также те, кто просто видит в многополярности единственный залог для сохранения суверенитета, уже давно выступали за создание мироустройства, основанного на справедливости и принципах ООН, подчеркнул эксперт.